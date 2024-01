Auf „Terroristen“ gezielt, Mädchen (3) erschossen

Angriff auf arabischen Israeli und dessen Begleiterin

Nach Angaben der Armee wurde im Westjordanland auch ein israelischer Zivilist erschossen. Soldaten suchten nach den Tätern. Bei dem Opfer soll es sich israelischen Medienberichten zufolge um einen 33 Jahre alten arabischen Israeli handeln. Der Mann und seine Begleiterin seien am Sonntag in ihrem Auto in der Nähe einer israelischen Siedlung nördlich der Stadt Ramallah angegriffen worden. Den Berichten zufolge wurde die Frau, eine arabische Israelin, verletzt. Ein Palästinenser habe sie mit seinem Wagen in ein Krankenhaus in Ramallah gebracht. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, der getötete Mann habe Schusswunden an seinem Körper gehabt.