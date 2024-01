Biden: „Trump ist Dolch an Kehle der Demokratie“

Trump kämpft derzeit an vielen Fronten

Von Donald Trump gibt es zu Bidens Verhöhnung noch keine Stellungnahme. Er kämpft derzeit an vielen Fronten und schlägt sich mit allerlei Verfahren herum. Das Oberste US-Gericht will über seine Teilnahme an den Vorwahlen für die republikanische Präsidentschaftskandidatur am 8. Feber befinden.