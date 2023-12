Baumerln aus Liebe zum Menschen

Jahr für Jahr kommt Josef Sommer mit seinen Waldviertler Tannen nach Wien und verkauft sie bei der Votivkirche - doch nicht alle davon. Was er selbst nicht an die große Glocke hängen will: Ein paar von den schönsten schenkt er jedes Jahr der Volkshilfe, damit auch die Ärmsten der Armen irgendwo einen Platz haben, an dem sie vor einem geschmückten Baum Weihnachten feiern können.