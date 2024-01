„Lebensleistung“: Bewegender Abschied von Schäuble

Trauerstaatsakt am 22. Jänner

Das politische Berlin wird sich am 22. Jänner von Schäuble verabschieden. An diesem Tag wird der Bundestag den vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier angeordneten Trauerstaatsakt im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes ausrichten. Es werden die Spitzen des deutschen Staates - voran Steinmeier - und Hunderte Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will dem Trauerstaatsakt ebenfalls beiwohnen, wie der Élyséepalast in Paris bestätigte. Der Tag ist symbolträchtig: Am 22. Jänner wird stets die deutsch-französische Freundschaft gefeiert. Zu Teilnehmern aus Österreich ist noch nichts bekannt.