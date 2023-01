Schäuble: „Demokratie ist kein Supermarkt“

„Krone“: In Ihrer Rede sagten Sie, die Demokratie sei in Gefahr. Warum?

Schäuble: Nehmen wir Donald Trump. Er ist nicht die Ursache, sondern die Spitze des Eisbergs. Die Spaltung der USA ist grauenvoll. Oder schauen Sie auf Bolsonaro in Brasilien. In Österreich und Deutschland geht es noch, aber etwa in Frankreich sind die klassischen Parteien pulverisiert. Demokratie ist nicht voraussetzungslos, sie ist eine Zumutung. Sie ist auch kein Supermarkt, wo man sich bedient. Ohne Zusammenhalt funktioniert Demokratie nicht. Zudem gibt es keine gemeinsame Kommunikation. Die Sozialen Medien und deren Blasen spalten.