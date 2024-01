„Krone“: Sie traten beim heurigen „Change Summit“ in Ischgl auf. Was macht den Reiz aus, bei solchen Veranstaltungen mitzuwirken?

Samuel Koch: Ich liebe alles, was anders ist. Sei es ein Wandel, eine andere Kultur oder eine Begegnung mit Menschen, die man nicht kennt. Wenn man mit offenem Auge und offenen Ohren sowie mit offenem Herzen an so einer Veranstaltung teilnimmt, ist es immer eine Bereicherung.