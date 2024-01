„Ich bin von Musik noch nie enttäuscht worden“

Krone: Welches ist es?

Christof Moser: „Supper’s Ready“ von der Band Genesis. Peter Gabriel und Phil Collins waren meine Helden. In den 70er-Jahren waren die Lieder mitunter noch sehr lang. So konnte sich die Musik ausbreiten und in die Tiefe gehen - eine moderne Symphonie. Bei diesen Songs findet man immer wieder etwas Neues. Sie werden nie langweilig.