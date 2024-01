„Gewessler hat Land mit Förderungen zugeschüttet“

Trotz momentaner Führung der FPÖ in Umfragen, seien die tatsächlichen Wahlergebnisse laut Mladenova stark vom Wahlkampf abhängig. Sie sieht eine Annäherung der ÖVP an die FPÖ-Wähler-Klientel. Mladenova meint, ÖVP-Chef Nehammer wird - nicht zuletzt bei seiner Rede Ende Jänner - die rechte Flanke der ÖVP mit einer klaren Ansage an FPÖ-Wähler abdecken wollen: „Wem Kickl zu extrem ist, der kann bei uns andocken.“