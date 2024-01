Hisbollah-Chef: „Haben keine Angst vor Krieg“

Er drückte zu Beginn nach dem tragischen Vorfall im Iran am Mittwoch den Angehörigen sein Beileid aus. Bei zwei Explosionen in der Stadt Kerman waren am Mittwoch über 100 Menschen ums Leben gekommen. „Ich werde mich am Freitag, so Gott will, im Rahmen einer Gedenkfeier an die Brüder und Schwestern wenden. Gewisse aktuelle Themen werde ich am Freitag statt heute Abend erörtern - wenn mich Gott bis dahin am Leben lässt“, so Nasrallah.