Hamas-Vize tot: Hisbollah droht Israel mit Rache

Macron: „Jedes eskalierende Verhalten vermeiden“

Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte die israelische Regierung unterdessen auf, „jedes eskalierende Verhalten, insbesondere im Libanon zu vermeiden.“ Macron hatte mit Benny Gantz, Minister in Israels Kriegskabinett, telefoniert. Die französische Regierung werde diese Botschaften der Zurückhaltung weiterhin an alle beteiligten Akteurinnen und Akteure in dem Gebiet weitergeben, hieß es.