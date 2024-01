Frontal-Crash auf Schneefahrbahn: drei Verletzte

Am Dienstag gegen 12.25 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau aus dem Bezirk Rohrbach auf der Partenstein Landesstraße von Kirchberg in Richtung Altenfelden. In der Ortschaft Seibersdorf, die zur Gemeinde Kirchberg an der Donau gehört, verlor sie aufgrund der schneeglatten Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto, das von einer 28-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Rohrbach gesteuert wurde.