Israels Armee griff Ziele im Libanon an

An Israels nördlicher Grenze habe darüber hinaus ein Kampfflugzeug „terroristische Infrastruktur“ der Hisbollah-Miliz im Libanon getroffen. Von dort seien am Montag Raketen in Richtung einer nordisraelischen Siedlung abgefeuert worden, hieß es weiter. Die Gefahr, dass sich der Konflikt ausweitet, wächst dadurch. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober ist die Sicherheitslage in der Region sehr angespannt.