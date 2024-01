Braver Bello als Brandmelder verhinderte Tragödie

Ein braver Bello als Brandmelder verhinderte in Grünburg eine Tragödie. Der Vierbeiner schlug an, als am Neujahrstag im Fachgeschoss eines Bauernhofs ein Feuer ausgebrochen war. Der Bauernsohn und sein Vater konnten fünf Freunde, die oben genächtigt hatten, retten. Der Landwirt barg zwiei Personen mit dem Frontlader.