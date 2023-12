Sexuelle Übergriffe: Abdul klagt Star-Produzenten

80er-Jahre-Pop-Idol und Grammy-Gewinnerin Paula Abdul verklagt einen Produzenten der TV-Castingshow „American Idol“ wegen sexueller Übergriffe. Der Brite Nigel Lythgoe, der in den USA auch als Juror der Tanzwettbewerbsshow „So You Think You Can Dance“ bekannt ist, habe sie zweimal sexuell angegriffen, heißt es in einer Klageschrift, die Abdul bei einem kalifornischen Gericht einreichte. Lythgoe weist die Vorwürfe zurück.