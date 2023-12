Rapper P. Diddy Combs weist neue Vorwürfe zurück

„Werde kämpfen“

Combs wies die Vorwürfe in einer Mitteilung entschieden zurück. „Genug ist genug“, schrieb der Rapper in einem Statement, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In den vergangenen Wochen seien „widerliche Behauptungen“ gemacht worden, mit dem Ziel, an Geld zu kommen. Diese Personen versuchten, seinen Ruf zu zerstören. Er wollte „absolut klarstellen“, dass er keine dieser „schrecklichen Dinge“ getan habe. „Ich werde für meinen Namen, meine Familie und für die Wahrheit kämpfen“, hieß es weiter.