US-Rapper Combs und Ex-Freundin einigen sich

US-Rapper P.Diddy, Sean Combs (54), und seine Ex-Freundin Cassie haben sich nach der Vergewaltigungsklage auf einen Vergleich geeinigt. Einzelheiten verrieten sie nicht. Die Sängerin (37) hatte die Klage gegen ihren Exfreund wegen Vergewaltigung, Missbrauch und Körperverletzung erst am Freitag in New York eingereicht.