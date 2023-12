Überblick: Wann welches Land das neue Jahr begrüßt

Wie Österreich feiert: Silvester in der Bundeshauptstadt

In Wien verzichtet man heuer auf ein Feuerwerk. Stattdessen liegen Walzerklänge in der Luft, viele tanzen ins neue Jahr. Am Silvesterpfad versammeln sich an insgesamt acht Locations Tausende Menschen, um von 14 Uhr bis 2 Uhr mit Musik und kulinarischen Schmankerln zu feiern - vom Stephansplatz bis zum Neuen Markt.