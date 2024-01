Verletzte und Brände bei Silvester-Unfällen

Zwei Brände in Tirol

Durch unsachgemäß entsorgte Pyrotechnikgüter ist in der Nacht auf Montag der Müllraum eines Gästehauses in Maurach (Tirol) in Brand geraten. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, hatten zwei deutsche Urlauber gegen 0.30 Uhr mehrere Silvesterraketen und zwei Feuerwerksbatterien in der Meinung entsorgt, dass sie erloschen seien. Bereits am Sonntagabend geriet in Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel) eine Thujenhecke durch eine Silvesterrakete in Brand.