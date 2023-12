KAC gewinnt Gipfeltreffen bei Leader Fehervar

Eishockey-Rekordmeister KAC hat das Gipfeltreffen in der ICE-Liga bei Fehervar mit 2:0 (0:0,1:0,1:0) gewonnen. Der Verfolger aus Klagenfurt rückte auf vier Punkte an den ungarischen Tabellenführer heran. Innsbruck gewann das Westderby gegen die Pioneers Vorarlberg mit 4:2. Schlusslicht Graz99ers verlängerte das Tief der Black Wings mit einem 4:1-Sieg in Linz. Die Oberösterreicher verloren damit vier der jüngsten fünf Partien.