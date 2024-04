Österreichs WM-Kader füllt sich mit den Stars

Zufrieden war der Teamchef mit der Entwicklung seiner Mannschaft. „Wir haben in den letzten zwei Wochen deutliche Fortschritte gemacht“, so Bader nach den Testspielen gegen Tschechien und Deutschland. Gegen den Vizeweltmeister hatte das ÖEHV-Team am vergangenen Samstag den ersten Sieg in der WM-Vorbereitung eingefahren. Am Sonntag findet in Wien die hochkarätige Generalprobe gegen Weltmeister Kanada (19.00 Uhr) statt. Die erste WM-Partie der Österreicher steigt am 11. Mai in Prag gegen Dänemark.