Frachter im Schwarzen Meer von Seemine beschädigt

Bei dem Vorfall sei keines der Besatzungsmitglieder schwer verletzt worden. Das ukrainische Militär ging am Donnerstag von der Detonation einer russischen Seemine aus. Ein Vertreter der Reederei NAVA Shipping in Athen sagte hingegen, die Ursache des Unglücks sei noch unklar. „Wir wissen noch nicht, was genau passiert ist, aber der Kapitän hat uns informiert, dass es eine Explosion gab.“