Putin zu Xi: „Ukraine-Krieg wird 5 Jahre dauern“

Im März 2023 hatte der russische Präsident Chinas Staatschef Xi Jinping verraten, dass Moskau mindestens fünf Jahre lang in der Ukraine Krieg führen wolle, vermeldet das japanische Medium „Nikkei“ am Donnerstag. Putin soll versucht haben, China davon zu überzeugen, dass ein Abnutzungskrieg für den Kreml von Vorteil sei und Moskau am Ende des Tages als Sieger hervorgehen würde - auch wenn die Lage zu der Zeit ziemlich düster aussah.

Am 23. Dezember schrieb die US-Zeitung „New York Times“ unter Berufung auf ihre Quellen, dass Putin seit September der Ukraine und deren westlichen Partnern über Mittelsmänner ausrichten lasse, das Blutvergießen in der Ukraine beenden und den Konflikt unter Beibehaltung der derzeitigen Grenzen einfrieren zu wollen. Die Bedingung sei also, dass Russland die besetzten Gebiete behält.