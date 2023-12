Zehntausende in Gaza suchen Schutz in Spitälern

Zehntausende Zivilisten im Gazastreifen suchen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO in Krankenhäusern Schutz vor Kriegshandlungen. Im Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza drängten sich 50.000 Menschen zusammen, im Al-Amal-Spital im südlichen Gazastreifen 14 000, teilte die Organisation am Mittwoch auf X mit. Sie berief sich auf ein Team vor Ort.