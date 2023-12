Das sind Israels Bedingungen für Frieden

Er rechnet mit einem Kampf, der viele Monate dauern wird. „Wir werden auch die Hamas-Führung erreichen, egal ob es eine Woche oder Monate dauert“, sagte er am Dienstag bei seinem Besuch an der Grenze zum Gazastreifen. Auch Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach von einem langen Krieg und kündigte an, die Angriffe zu verstärken (siehe Video oben).