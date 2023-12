Israel fliegt Luftangriffe an Grenze zum Libanon

Die Hisbollah reklamierte am Mittwoch neue Raketenangriffe auf Israel für sich. Es war die Rede von Angriffen auf ein Marineziel. Nach israelischen Armeeangaben gab es Luftalarm in dem israelischen Grenzort Rosh Hanikra an der Mittelmeerküste. Die „Times of Israel“ berichtete, mindestens 18 Raketen seien auf Rosh Hanikra abgefeuert worden. Etwa ein Drittel davon habe die Raketenabwehr abgefangen.