KPÖ zieht Bilanz: 45.626 Euro Gehalt gespendet

Die KPÖ Plus kündigte bereits vor der Landtagswahl im April an, dass jeder Abgeordnete den Teil seines Gehalts spenden werde, der über das Gehalt eines Facharbeiters hinausgeht. Das liegt heuer bei 2400 Euro netto pro Monat. So sind durch die vier KPÖ-Abgeordneten insgesamt 45.626,60 Euro zusammen gekommen. Das Geld wurde an Salzburger in Notlagen weitergegeben. Die KPÖ Plus ist der Meinung, dass abgehobene Gehälter zu einer abgehobenen Politik führten.