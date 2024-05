Ukrainisches Heer weiterhin unter Druck im Osten

Russische Streitkräfte hatten das Dorf im Jänner 2023 schon einmal unter ihre Kontrolle gebracht, aber der Kriegsgegner nahm es im September desselben Jahres wieder ein. Die ukrainische Armee steht derzeit unter großem Druck: Sie kämpft in der nordöstlichen Region Charkiw gegen eine neue russische Offensive und ist zugleich mit einem erheblichen Mangel an Munition an den Frontlinien konfrontiert.