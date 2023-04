Dankl will einen Teil des Polit-Gehalts spenden

Darin verpflichten sich die Kandidaten eidesstattlich einen Teil ihres Politikergehalts an Salzburger in Notlagen abzugeben, sollten sie den Einzug in den Landtag schaffen. Dankl und Co. würden demnach bei einem Erfolg am Sonntag vom Landtags-Gehalt nur einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn behalten.