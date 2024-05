„Live in Salzburg“: Im Schloss wird es laut

Warten auf den Überraschungsgast

Kein Wunder! Das „Live in Salzburg“ kann in diesem Sommer mit bekannten Künstlern wie den Steaming Satellites, Thorsteinn Einarsson und AVEC aufwarten. Zudem tritt ein „Überraschungsgast“ auf. „Ein großer Name, mehr dürfen wir noch nicht verraten“, sagt Mörth.