CHL-Auslosung: Salzburg und KAC kennen ihre Gegner

Eishockey-Meister Salzburg bekommt es in der Champions Hockey League (CHL) mit den ZSC Lions aus Zürich und zwei Vertretern aus Schweden zu tun, der KAC trifft u.a. auf den Schweizer Meister, Fribourg-Gottéron sowie Titelverteidiger Genève-Servette. Dies ergab die Auslosung in Prag. Die CHL startet heuer am 5. September, das Play-off beginnt am 12. November.