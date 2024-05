Trotz Messer-Angriff und Narbe „bleib ma Freind“

Zwei Lungauer tranken gemeinsam Bier, als es zu einem blutigen Vorfall kam: eine schwere Wunde am Hals, verursacht durch ein Messer. Nur: Keiner weiß so recht, wie es passiert ist. Der angeklagte Täter, gleichzeitig auch Lebensretter, erhielt eine teilbedingte Haftstrafe in Salzburg.