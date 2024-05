Aufstellung? Wann Trainer ihre besten Ideen haben

Wie kommen Trainer zu ihren Aufstellungen? Das hat sich so mancher Fan schon öfter gefragt. In der Salzburger Liga haben die Übungsleiter in den verschiedensten Momenten ihre kreativen Phasen. Für Grödig-Trainer Arsim Deliu ist klar: „Fußball ist omnipräsent, daran denke ich 24 Stunden am Tag.“