„Tod für Israel“-Rufe bei Trauerfeier im Iran

Die Staatsführung rief daraufhin eine fünftägige Staatstrauer aus. Raisis Leichnam wurde am Dienstag in einen schiitischen Wallfahrtsort geflogen, am Donnerstag soll er in seiner Heimatstadt beigesetzt werden. Zum Begräbnis werden hochrangige Vertreterinnen und Vertreter befreundeter Staaten erwartet, unter ihnen Chinas Vizepremier Zhang Guoqing und Russlands Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin. Von österreichischer Seite wird laut Außenamt niemand an den Trauerfeiern teilnehmen.