Schiffsunglück in Ungarn: Leiche geborgen

Der 19-Jährige hatte sich wie die anderen Opfer an Bord des Motorboots befunden, das am Samstagabend mit dem Hotelschiff MS Heidelberg zusammengestoßen war. Passantinnen und Passanten hatten neben der Donau einen Mann mit schweren Kopfverletzungen entdeckt und waren so auf den Unfall aufmerksam geworden (siehe Video oben).