Verstörendes Video zeigt Entführung durch Hamas

In dem Video sind die verletzten, teilweise blutüberströmten jungen Frauen mit schwer bewaffneten Terroristen zu sehen. Sie wirken verängstigt, haben die Arme hinter den Rücken gebunden. Die Entführer schreien sie immer wieder an und bedrohen sie. Erst werden die israelischen Soldatinnen in einem Raum bewacht und anschließend in ein Fahrzeug gebracht, in dem sie dicht gedrängt auf dem Boden liegen.