„Pavlo“ als Musterschüler, Solet als Streitfall

Am schlechtesten benotet wurde Aleksa Terzic (drei „Einser“). Der Linksverteidiger kam letzten Sommer, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen aber nie erfüllen und enttäuschte auf ganzer Linie. Nicht viel besser lief es für Rekordmann Lucas Gourna-Douath (dreimal 2). Auch in seiner zweiten Saison hat er nicht den Schritt gemacht, den man sich erhofft hatte. Am Ende verlor er seinen Platz an Mamady Diambou. Schwach schnitten auch die Stürmer Roko Simic und Petar Ratkov ab. Sollten sie bleiben, muss in der nächsten Saison deutlich mehr kommen!