Dem Chef die Füße massiert und ihn damit erpresst

Die angeklagte Rumänin (42) arbeitete im Herbst 2023 hierzulande als eine 24-Stunden-Pflegerin. Dabei kam es zu Zärtlichkeiten mit ihrem Arbeitgeber, dem Chef einer Pflege-Agentur. Gemeint sind zwei erotische Fußmassagen. Was der verheiratete Mann aber nicht wusste: Die Frau filmte mit. Und nutzte danach die Situation schamlos für sich aus, wie es in der Anklage heißt. Im Oktober und November rief sie mehrmals, teils sogar täglich beim betroffenen Mann an, drohte ihm: „Zahlen oder ich schicke die Bilder der Ehefrau.“