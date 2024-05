Taxi-Knacker wollten mit der Beute Drogen kaufen

Laut Polizei sollen sie in 49 Taxis und in zwei Privat-Pkws eingebrochen sein. Immer auf ähnliche Weise: Der Iraker schlug die Seitenscheibe ein, stahl Geldbörsen mit Geld und Dokumenten, während seine Freundin Schmiere stand. Bankomat- und Kreditkarten wurden bei Automaten genutzt. Bitter für die Taxler: Die Dokumente wie Ausweise warfen sie in den Müll oder in die Salzach. Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 41.500 Euro.