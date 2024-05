Hauptquartier von Red Bull bleibt in Österreich

Eine der Kernbotschaften dieses Briefes kommt am Schluss: Das Bekenntnis zum Hauptquartier in Österreich (Fuschl in Salzburg), das Jahr für Jahr mehr als eine halbe Milliarde Euro an Steuerleistungen an die Republik Österreich überweist. „Gelenkt und koordiniert“ werden die weltweiten Aktivitäten des Milliardenkonzerns weiterhin „vom österreichischen Headquarter“, heißt es. Gezeichnet: Chalerm und Saravoot Yoovidhya sowie Mark Mateschitz, die auf einem gemeinsamen Foto abgebildet sind.