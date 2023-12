Hemetsberger stark, Schwarz vor Odermatt

Wiedergutmachung ist angesagt

Die erste Abfahrt in Bormio steigt am Donnerstag um 11.30 Uhr. Auf krone.at/sport berichten wir live. Für das ÖSV-Team gilt es, etwas gutzumachen, nachdem in Gröden Babinsky als Sechster in der ersten Abfahrt für das beste Resultat an zwei Tagen gesorgt hatte. Im zweiten Rennen war mit Schwarz ein langjähriger Slalom-Spezialist, der das erste Jahr auf der Strecke fuhr, als Neunter der schnellste Österreicher. Kriechmayr verpasste jeweils die Top zehn, Hemetsberger schaffte es sogar zweimal nicht unter die besten 15.