Terror-Verdacht: Zwei Männer, eine Frau in U-Haft

Die drei mutmaßlichen Islamisten, die in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Ottakring festgenommen wurden, sitzen jetzt in U-Haft. Die beiden Männer und eine Frau bestreiten bisher, Teil des länderübergreifenden Terror-Netzwerks zu sein, das Anschläge auf den Kölner Dom und den Stephansdom erwogen haben soll.