Terror: Polizeikräfte bis nach Silvester verstärkt

Terroristen in Ottakring verhaftet

Über die Weihnachtsfeiertage muss entschieden werden, ob gegen die vier Verdächtigen Untersuchungshaft verhängt wird. Die mutmaßlichen Terroristen waren am Samstag in Wien-Ottakring festgenommen worden. Im Zuge der Amtshandlung war außerdem eine vierte Person festgenommen worden, gegen die aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen bereits gesucht wurde, er wurde daher in Gewahrsam genommen. Ob dieser Mann mit den geplanten Straftaten etwas zu tun hat, muss erst geklärt werden.