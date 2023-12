Präsente für den Präsidenten

Da Infantino sich aber nicht belehren lassen wird, bleibt wohl nur, den Spieß umzudrehen, nicht mehr über Geschenke an ihn nachzudenken, sondern sich von ihm beschenken zu lassen. Schließlich sind nach der besten WM aller Zeiten schon die nächsten Turniere eingetütet (auch die besten aller Zeiten) und pünktlich eine Woche vor Heiligabend hat Funny Gianni mit einer freudigen Überraschung für den von ihm so geschätzten Frauenfußball aufhorchen lassen, indem er die von ihm durchgedrückte sinnlose Klub-WM 2025 mit 32 teilnehmenden Teams so terminiert hat, dass es eine massive Überschneidung mit der Frauen-EM 2025 (und das ausgerechnet in der Schweiz) geben wird. Zermartern wir uns also nicht das Hirn über Präsente an den Präsidenten, sondern erfreuen uns weiter an seinen präsidialen Angebinden. Bella Festas daz Nadal!