Auf den Spuren des Weihnachtsfests

Der Ursprung von Weihnachten geht auf das Fest der Wintersonnenwende zurück, welches nachweislich bereits in der Antike begangen wurde. So hatten beispielsweise die Ägypter (sowie andere Hochkulturen) diesen Zeitpunkt als Geburtstag ihrer Sonnengottheiten gefeiert. Um circa 500 v. Chr. legten die Römer den 25. Dezember als Ehrentag des Gottes Sol fest, germanische Stämme zelebrierten um diesen Zeitpunkt ein Fest namens „Jul“ (was in skandinavischen Sprachen heute noch „Weihnachten“ bedeutet). Im frühen Christentum galt das Sonnwende-Fest zunächst als heidnischer Brauch und wurde daher von der Kirchenobrigkeit verboten. Allerdings ohne großen Erfolg, zu stark war die Tradition in den Menschen verankert. So wurde kurzerhand entschieden, das Fest umzuwidmen, und seither feiern Christen zwischen dem 24. und 25. Dezember die Geburt von Jesus. An welchem Tag der historische Jesus wirklich geboren wurde, ist unklar. Interpretationen von Bibelpassagen lassen auf ein Geburtsdatum im Herbst schließen. Denn Volkszählungen - wie jene, wegen der Maria und Josef nach Betlehem reisten - fanden für gewöhnlich in der Zeit nach der Ernte, also Ende September oder Anfang Oktober statt. Das moderne Weihnachtsfest, wie wir es heute kennen, ist eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Die Familienstruktur hatte sich vielerorts von einer Hausgemeinschaft, die mehrere Generationen umfasste, zur bürgerlichen Kleinfamilie gewandelt. Dies war die Voraussetzung dafür, dass Weihnachten schließlich zunehmend zu einem privaten Familienfest wurde.