Feller nach verpatzem Lauf: „Das zipft mich an“

Techniker haben längere Pause

Nach den Weihnachtsfeiertagen sind wieder die Speed-Spezialisten am Zuge. Am 28./29. Dezember wird in Bormio auf der berüchtigten Pista Stelvio eine Abfahrt und ein Super-G ausgetragen. Für die Techniker geht es im neuen Jahr 2024 mit einem Riesentorlauf und einem Slalom in Adelboden (6./7. Jänner) weiter.