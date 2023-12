Nachtslalom der Herren in Madonna - 17.45 Uhr LIVE

Ein weiteres Spitzenergebnis ist jedenfalls in Reichweite. „Blacky liefert seine beste Saison bis jetzt“, war Pfeifer zufrieden. Drei zweite Plätze hat Schwarz bisher zu Buche stehen, einer davon gelang im ersten und nach der Absage in Val d‘Isere bisher einzigen Torlauf der Saison im Tiroler Gurgl. Topresultate in dieser Disziplin sind jedenfalls der Schlüssel im Kampf um den Gesamtsieg. Die Form passe jedenfalls, so Pfeifer. „Er ist auch vor Val d‘Isere sehr gut Slalom gefahren, da war er der Beste im Training.“