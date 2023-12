Gemeinde droht, Kinder vor die Tür zu setzen

Obwohl es aufgrund der blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive im weiten Land klar in Richtung Ausbau und Unterstützung berufstätiger Eltern geht, werden diesem Vorhaben in einer kleinen Gemeinde im Waldviertel Steine in den Weg gelegt. Kurz vor Weihnachten bringen diese das Fass zum Überlaufen.