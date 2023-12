Wo einsame Herzen nicht alleine sind

Im Oberwarter Irish Pub Tamdhu wird 365 Tage im Jahr gefeiert, so auch am Heiligen Abend. Traditionell ab 19 Uhr – eine Stunde nach Beginn des Konzerts der Oberwarter Stadtkapelle vor dem Rathaus – öffnet Kellner Hubert Hillebrand die Türen und dann warten erfahrungsgemäß schon die ersten Gäste, die ein ganz besonders Weihnachtsfest verbringen wollen. Im Kamin flackert dann das Feuer, die Getränke sind kalt und aus den Boxen ertönen Weihnachtslieder. Das wird auch heuer so sein.