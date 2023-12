Gemeinsam musizieren unter dem Christbaum

Weihnachtssong trifft alle Töne

Als Mezzosopran fühlt sie sich im klassischen Genre zuhause und singt Messen von Mozart bis Bach - und natürlich Weihnachtsoratorien. Aber auch die Welt des Pop und Jazz hat einen Reiz für sie: „Die Stimme kann so vieles. Daher würde ich es schade finden, mich auf ein Fach zu begrenzen.“ Ebenfalls beinahe grenzenlos ist die Playlist des Weihnachtsfans Nina. Besonders die legendären Hits von Dean Martin aus der Swing-Ära haben es ihr angetan. So sehr, dass sie ihren eigenen Weihnachtssong geschrieben hat: „Missing You On Christmas“ ist angelehnt an die Klassiker im Big-Band-Stil und soll die Romantik der Weihnachtszeit vermitteln.