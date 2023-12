Pornhub gibt zu, von Sexhandel profitiert zu haben

In einem Verfahren in den USA wegen Verwicklung in Sexhandel ist der in Kanada ansässige Mutterkonzern des Pornoportals Pornhub mit einer Geldstrafe davon gekommen. Aylo (vormals Mindgeek) muss 1,8 Millionen Dollar (rund 1,64 Millionen Euro) an die US-Regierung zahlen, wie die US-Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.